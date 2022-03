Jak skończy się wojna na Ukrainie? Oto jaką prognozę rok temu opublikował polski profesor

Kreml czeka. Spodziewa się, że Ukraina nie będzie w stanie bez końca prowadzić kosztownych (od kilku do kilkunastu milionów USD dziennie) i wyczerpujących działań zbrojnych. Ekonomia i zmęczenie społeczeństwa zmuszą Kijów do przyjęcia propozycji rosyjskich. Najważniejsze z nich to uznanie przez Kijów przynależności Krymu do Rosji i zgoda na przekształcenie państwa w federację.