Conan. Pieśń o Belit. Tom 6 – recenzja komiksy wyd. Egmont

Robert E. Howard powołał do życia Belit w opowiadaniu "Królowa Czarnego Wybrzeża" z 1934 r., który to tytuł pozostał przydomkiem przywódczyni piratów po dziś dzień. W "Pieśni o Belit" Conan kontynuuje swoją morską przygodę u boku zabójczo pięknej i śmiertelnie niebezpiecznej kochanki. I choć tytułowa opowieść jest w gruncie rzeczy adaptacją wspomnianej historii Howarda, to scenarzysta nadał jej wyjątkowy charakter i tchnął powiew świeżości.