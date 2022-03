Conan. Groza w podziemiach. Tom 5 – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Druga część tomu zbiorczego to "Conan the Barbarian" (zeszyty 1-6) spod pióra Briana Wooda. W jego historii na pierwszym planie są przygody z udziałem Bêlit – demonicznej królowej piratów. Bohaterka jest dobrze znana czytelnikom komiksów, ale i powieści o Conanie. Wood zaadaptował bowiem na potrzeby swojego komiksu klasyczną historię "Królowa Czarnego Wybrzeża" Roberta E. Howarda. Fani tradycyjnych opowieści o Conanie we współczesnej (2012) interpretacji będą wniebowzięci.