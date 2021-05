Conan: Wolni towarzysze – tom 4 – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Czarny kolos" to jedno z pierwszych opowiadań o przygodach Conana napisanych przez Howarda. Nota bene, już w latach 70. doczekało się wersji komiksowej (John Buscema i Alfredo Alcala, "The Savage Sword of Conan"), ale dobrze się stało, że po latach kolejni autorzy wrócili do tego tematu.