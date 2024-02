"Batman: Wojna Cieni" - recenzja komiksu wyd. Egmont

"Batman: Wojna Cieni" to liczący 336 stron album, który jest podręcznikowym przykładem komiksowego crossovera. Czytelnik nieznający wcześniejszych historii z przedstawianymi postaciami może czuć się zagubiony, bo akcja rusza z kopyta. Tym bardziej, że jest tu masa wypisanych "na marginesie" odnośników do "Batman: Miasto Bayne’a", "Lewiatan", "Batman: Otchłań", "Joker: Polowanie na klauna" itd. Z drugiej strony, dzięki wstępowi pióra Małgorzaty Chudziak i talentowi samego Williamsona do pisania wciągających opowieści, nawet początkujący fan Batmana i spółki powinien się szybko odnaleźć.