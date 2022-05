Batman Death Metal tom 4 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Co należy wiedzieć przed finałem "Batman Death Metal"? Opis na tylnej okładce albumu skrzętnie przypomina, że plan Supermana, Batmana i Wonder Woman na pokonanie Perpetui nie powiódł się. Wielka trójca nie była w stanie osiągnąć celu nawet z pomocą Lexa Luthora, Lobo i reszty Ligi Sprawiedliwości. Jakby tego było mało, Najmroczniejszy Rycerz zdobył wystarczającą ilość energii antykryzysu, aby przekształcić wszystko, co istnieje, w Multiwersum, Które się Śmieje. W tej sytuacji bohaterowie nie mają wielkiego pola manewru: jeśli chcą uniknąć zagłady, muszą przywrócić wszystkie wersje przeszłości, jakie istniały.