Batman Death Metal tom 2 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Batman, Który się Śmieje od początku był bardzo groźnym przeciwnikiem, ale gdy wreszcie posiadł moc Doktora Manhattana, ziemscy bohaterowie musieli mieć nietęgie miny. Koszmarna wersja Mrocznego Rycerza ma plan, a co najważniejsze możliwość przekształcenia całego uniwersum "na swoje podobieństwo". Zanim to jednak nastąpi, musi rozprawić się w Perpetuą, twórczynią multiwersum. Na drodze do sukcesy stoi mu też Flash.