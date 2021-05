Liga Sprawiedliwości: Wojna totalna – Rok łotrów - w oczekiwaniu na Black Metal

"Liga Sprawiedliwości: Wojna totalna – Rok łotrów" to formalnie przytłaczający album, naszpikowany różnorodnością stylów, pomysłów i wątków. Nie należy się jednak spodziewać lektury przełomowej, wnoszącej nową jakość do gatunku czy komiksu jako takiego. To czysta rozrywka, przy czym wymagająca od czytelnika pewnego przygotowania i znajomości wcześniejszych wydarzeń. Bo jeśli nie macie pojęcia, czym/kim jest Perpetua, Totalność, Ściana Źródła czy Antymonitor, to przedzieranie się przez kolejne zeszyty 648-stronicowego albumu może być mało przyjemne.