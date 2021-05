"Julia" - "Oczy otchłani" i "Obiekt miłości" – recenzja komiksów wydawnictwa Tore

Powtórzymy: "Julia" nie jest żadnym arcydziełem. Jednak w kategorii odprężającego, niezobowiązującego czytadła to ścisły top. Warto się przekonać, zwłaszcza że komiksy Tore wygrywają stosunkiem jakości do ceny. Podobnie jak przypadku "Dylan Doga" albumiki wydano w niewielkim, poręcznym formacie, na przyzwoitym offsecie i w miękkiej oprawie. No i tym razem w kolorze.