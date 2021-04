"Dylan Dog": "Strefa mroku" i "Mater Morbi" - recenzja komiksów wydawnictwa Tore

Nakładem Tore ukazały się już dwa, acz zupełnie różne albumy z cyklu. "Strefa mroku" to klasyczna historia autorstwa Sclaviego z 1987 r., w której Dylan Dog trafia do szkockiej mieściny wezwany przez wystraszoną nastolatkę. Twierdzi ona, że w miasteczku grasują kosmici. Oczywiście na miejscu okazuje się, że prawda jest zgoła inna, a my dostajemy błyskotliwą i sprawnie opowiedzianą historię, przywodzącą na myśl horror Gary'ego Shermana "Martwy i pogrzebany" z 1981 r.