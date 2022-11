Batman i Superman: Stan Przyszłości - recenzja komiksów wyd. Egmont

"Batman: Stan przyszłości" to ciekawe spojrzenie na nową rzeczywistość Batmana, w której prym wiedzie nowe pokolenie herosów. Walka z Magistratem to ciekawy pretekst do nakreślenia nowych wątków i motywów, choć poszczególne historie w zbiorczym tomie są bardzo nierówne. Ot, taki urok serii, nad którą pracuje wielu niezależnych twórców.