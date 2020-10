"Lewiatan" i "Superman: Polowanie na Lewiatana" – nowy gracz rozdaje karty

W październiku fani komiksów DC, a szczególnie tych, w których nie ma miejsca na kameralne przygody pojedynczych bohaterów, otrzymali dwie wyjątkowe publikacje: "Superman Action Comics. Polowanie na Lewiatana. Tom 3" i "Lewiatan". Oba komiksy odnoszą się oczywiście do wydarzenia, które zaprojektował Brian Michael Bendis po przejściu z Marvela do DC. I nie da się ukryć, że wszedł z impetem w uniwersum Batmana, Supermana i innych.

"Lewiatan" to wielki finał wydarzenia, które ostro namieszało nie tylko w szeregach superbohaterów DC. Wszystkie najpotężniejsze organizacje typu Kobra, Spyral czy ARGUS przestały istnieć. Superman i Batgirl trafili w ręce nowego wroga. Zaczyna się ustanawianie nowego porządku. Za tym wszystkim stoi potężna siła – tytułowy Lewiatan.

W "Superman Action Comics. Polowanie na Lewiatana. Tom 3" na scenę wkracza Lex Luthor, a także nowa superbohaterka – Naomi. Na szczególną uwagę w tym komiksie zasługuje warstwa graficzna autorstwa naszego rodaka, Szymona Kudrańskiego. Kreska 33-latka z Tarnowa to najwyższa światowa klasa. Co wcale nie powinno dziwić, gdyż wcześniej powierzano mu tworzenie ilustracji to takich serii jak "30 dni nocy", "Spawn" czy "Batman".