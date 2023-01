Abe Sapien. W odmętach i inne opowieści. Tom 3 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Fabularnie to dłuższe i krótsze nowele wplecione pomiędzy wydarzenia znane z "Hellboya" i "B.B.P.O.". W tomie znajdziemy więc sztandarowe historie detektywistyczne spod znaku monster of the week, jak i opowieści zahaczające o przeszłość Abe'a, kiedy jeszcze nazywał się Langdon Everett Caul.