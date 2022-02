Abe Sapien. Mroczne i straszliwe. Tom 2 – recenzja wydawnictwa Egmont

Przez te osiem miesięcy, jakie minęły od premiery pierwszego tomu, zdążyłem zapomnieć, jak dobra jest to historia. "Abe Sapien" łączy bowiem wszystko to co najlepsze w "Hellboyu" i "B.B.P.O.". Druga część "Mrocznych i straszliwych" dobitnie to potwierdza.