Znajomość z więzienia zmieniła jej życie. Tak Kaźmierska trafiła do TV

"'Skoro mnie, taką patologię, wzięli, to pani nie wezmą?’, powtarzała, głośno rechocząc, i opowiedziała, jak to się stało, że dostała rolę. 'Z castingu. Do Pamiętników z wakacji. Frytki do nosa sobie wkładałam', wyjaśniła ze śmiechem Pyśka. 'Debila z siebie robiłam, ale fajne wczasy miałam i jeszcze hajs dali'. Gadka szmatka, ale zatrzymałam się na tej myśli na ułamek sekundy. Przypomniało mi się wtedy, że zawsze chciałam być aktorką. Jednak w tamtym momencie miałam na głowie znacznie ważniejsze sprawy niż kariera w show-biznesie" - wspomina Kaźmierska.