Popełnili masowe samobójstwo. Niektórzy chcieli przerwać okrutny rytuał

Jak tym dwóm mężczyznom udało się przekonać ludzi, że warto poświęcić życie Zakonowi Świątyni Słońca? Lind w podcaście "Potęga kultu" podkreśla, że obaj mieli talent do wmawiania ludziom, że są osobami wybranymi przez Wyższą Instancję, że zostali powołani, by ocalić ludzi przez zgubą, apokalipsą. Ogłosili się zbawicielami wybranymi, by ocalić ludzkość. W szczytowej fazie do Zakonu należało 400 osób. Wśród nich bogaci ludzie, którzy łożyli na sektę miliony. Za to byli oczywiście wynagradzani najlepszymi miejscami w hierarchii organizacji i zapewnieniem zbawienia.