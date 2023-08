"Operacja Wegetarianin". Brytyjscy naukowcy byli przerażeni wynikiem eksperymentu

Kiedy premierowi udało się przekonać wojskowych, przystąpiono do typowania miejsca na przeprowadzenie eksperymentu. Padło na oddaloną ok. 1 km od stałego lądu niewielką szkocką wyspę Gruinard. Panowały tam nieprzyjazne warunki, miejsce było odcięte od świata i co najważniejsze niezamieszkałe. Nadawało się więc idealnie.