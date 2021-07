Wybierasz chudego schabowego. Robisz to źle

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych schabowy (o ile udało się go zdobyć) posmakował Polakom Hawajami, a to dzięki plasterkowi dostępnego w puszkach ananasa. Czasami na talerz dokładano jeszcze plasterek żółtego sera, borówkę brusznicę albo wszystko naraz; połączenie przyjęło się ze względu na nasze upodobanie do łączenia smaku mięsa z owocami. Zabijało smak schabu, ale zabijało go także wcześniejsze moczenie go w mleku czy wycinanie z niego tłuszczu.