Wąż i Włócznia. Akt 1 - Cień góra - recenzja komiksu wyd. Taurus Media

I choć było to miłe zaskoczenie, to trzeba podkreślić, że pierwszy akt "Węża i Włóczni" wymaga sporego zaangażowania od czytelnika. Autor skacze między teraźniejszością i przeszłością, między snem a jawą. Ekspozycja jest przez to dosyć zagmatwana i choć kadry nie są przeładowane tekstem, to trzeba bardzo uważnie śledzić wydarzenia, by połapać się, "kto z kim i dlaczego".