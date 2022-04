W Rosji trwa teraz noc. "Z Kremla wionie grobowym powietrzem"

Rosyjski dziennikarz i profesor nauk politycznych w czasach trzeciej kadencji Władimira Putina napisał szkice o współczesnej historii Rosji. Jak sam ujął, są to kroniki napaści państwa na obywateli, inwazji na ich przestrzeń, ciało i pamięć. Jego eseje to rzeczy zupełnie rewelatorskie – dowiadujemy się np. że straszniejszy od rosyjskiej drogi jest jedynie jej remont, czego przykładem jest to, co dzieje się 250 km od Moskwy, w samym środku europejskiej części Rosji. W innym tekstach Miedwiediew zastanawia się, dlaczego Rosjanie uwielbiają wszystko palić i w plastyczny sposób opisuje, jak to agresja na Krym jest "ostatnim aktem dramatu imperialnej Rosji", a z "Kremla wionie grobowym powietrzem". Z kolei jego wywód na temat tego, z czego bierze się amnezja na zbrodnie epoki stalinowskiej, zadziwia swoją klarownością i celnością osądu. Rzecz obowiązkowa, by dowiedzieć się, dlaczego Rosja od końca lat 90. jest w takim, a nie innym miejscu.