Sandman. Zabawa w ciebie/ Refleksje i przypowieści (wyd. 2022) – recenzja komiksów wyd. Egmont

Jestem przekonany, że serial, który można oglądać od 5 sierpnia na Netfliksie, skłoni niektórych do sięgnięcia po papierowy oryginał. Tak, dotarliśmy do tego momentu, że nie jest to tak bardzo nieprawdopodobne. A jak już wezmą go do ręki, to wsiąkną na dobre, bo "Sandman" to bezsprzecznie jedna z najlepszych rzeczy, jakie dał nam komiks.