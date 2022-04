Sandman. Pora mgieł. Tom 4 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Tak prezentuje się ogólny zarys głównej osi fabularnej "Pory mgieł". Sama historia jest intrygująca, świetnie napisana i jak zwykle erudycyjna, ale czy to kogoś dziwi? Neil Gaiman w każdym akcie podnosi sobie poprzeczkę i tka wspaniały, postmodernistyczny gobelin z odniesień do religii, popkultury, mitologii i poprzednich tomów cyklu. Krótko mówiąc: robi to, co potrafi najlepiej.