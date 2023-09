Sandman. Panie łaskawe. Tom 9 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Tytułowe panie łaskawe to trzy siostry znane też jako Furie, Erynie, Eumenidy, "życzliwe" czy "czcigodne" - najstarsze bóstwa greckiego panteonu uosabiające zemstę i wyrzuty sumienia. To do nich zwraca się znana z "Domu lalki" Lyta Hall, myśląc, że Morfeusz porwał jej syna Daniela. Ta decyzja uruchamia ciąg zdarzeń prowadzących do tragedii rodem z antyku czy dzieł Szekspira.