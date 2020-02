Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3: Struktura i funkcje świadomości

STRUKTURA I FUNKCJE ŚWIADOMOŚCI to omówienie trzech kolejnych wielkich tematów w psychologii: wrażeń zmysłowych i spostrzeżeń, myślenia i inteligencji oraz stanów świadomości. Autorzy przybliżają procesy psychiczne nadające znaczenie i osobistą wagę informacjom zmysłowym docierającym do mózgu, pomagają na przykład zrozumieć, w jaki sposób łączymy następujące po sobie dźwięki w znajomą melodię, a w zbiorze kształtów i światłocieni odnajdujemy twarz bliskiej osoby. Zajmują się również procesami leżącymi u podłoża myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Analizując inteligencję, omawiają testy inteligencji, a także przedstawiają różne sprzeczne poglądy na temat tego, czym jest inteligencja i co to oznacza, że iloraz inteligencji jest dziedziczony. Czytelnik poznaje ponadto różne stany świadomości: czuwanie, sen bez marzeń sennych, hipnozę, medytację oraz zmienione chemicznie stany występujące po zażyciu środków psychoaktywnych. Może się przekonać, że poza tymi stanami świadomości olbrzymia część pracy mózgu przebiega off-line – bez udziału świadomości. Dotyczy to tak powszednich zadań, jak wydobywanie informacji z pamięci (ile wynosi siedem razy dziewięć?) oraz ważnych operacji toczących się w głębokich strukturach mózgu, które kontrolują podstawowe funkcje biologiczne, takie jak ciśnienie krwi i temperatura ciała. Psychologia. Kluczowe koncepcje to nowoczesny przewodnik, który pozwala wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem ludzkiej psychiki zorientować się w głównych teoriach, pojęciach oraz metodach stosowanych w różnych gałęziach psychologii. Autorzy, pod wodzą słynnego Philipa Zimbardo, wyjaśniają zagadnienia psychologiczne w swobodnym, przyjaznym stylu. W pięciu tomach opisują eksperymenty, odwołują się do przykładów, prowadzą z Czytelnikiem prawdziwy dialog, a nawet rodzaj zabawy, odnosząc się do jego bezpośredniego doświadczenia. Struktura tekstu wraz z układem graficznym ułatwiają zapamiętywanie i wyszukiwanie informacji.