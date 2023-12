Przygody Tintina. Tom 1 - recenzja komiksu wyd. Egmont

"Tintin w kraju Sowietów", "Tintin w Kongo" oraz "Tintin w Ameryce" to rzeczy do szpiku archaiczne i naiwne zarówno pod względem formy (debiut Hergé jest dla serii tym, czym "Parowiec Willie" dla Disneya), jak i wymowy. Oparte na stereotypach i przesiąknięte wizją świata dziś niemożliwą do zaakceptowania. Razi to szczególnie w kontekście drugiego albumu, jeśli mamy w pamięci skalę ludobójstwa, jakiego dopuścili się w Afryce Belgowie pod panowaniem króla Leopolda II.