1629 albo przerażająca historia rozbitków z Dżakarty. Aptekarz diabła - recenzja komiksu wyd. Egmont

Od początku jasne jest też, że dla VOC-u liczą się jedynie pieniądze, a zbyt długo trwający rejs oznacza dla kompanii straty. Nic więc dziwnego, że będący jej przedstawicielem na "Dżakarcie" subrekarg Francisco Pelsaert zrobi wszystko, by dotrzeć do celu w wyznaczonym terminie. Co ciekawe, ma on na statku władzę większą nawet niż kapitan Arian Jakob. Tych dwóch mężczyzn nie znosi się już przed wypłynięciem z portu, a swoje trzy grosze do ich rywalizacji dorzuca jeszcze Jeronimus Cornelius. Zresztą i bez tego trudno byłoby nie zastanawiać się, czemu ten wykształcony aptekarz zdecydował się zostać zastępcą Pelsaerta. No cóż, przekonamy się, że jego plany są naprawdę mroczne!