Predator - 5th Anniversary vol. 3 – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Nikt nie widział, skąd pochodzą i od jak dawna polują na ludzi. Scenariusz "Predatora" z 1987 r. autorstwa braci Thomas o tytułowym stworze nie mówił w zasadzie nic. Z filmu dowiedzieliśmy się jedynie, że łowcy przylatują w upalne lata, mają do dyspozycji zaawansowaną technologię i zbierają trofea. Ale od czego są komiksy?

#dziejesiewkulturze: Jean Claude Van Damme wyleciał z planu "Predatora". Po latach wiemy, co było przyczyną

Autorem rysunków w "Nemezis" jest niezrównany Colin MacNeil, w Polsce kojarzony chyba najbardziej z kultowym albumem "Sędzia Dredd – Ameryka" (Studio Lain, 2017). Natomiast za oprawę "Świadków" odpowiada Toby Cypress, którego charakterystyczna, kreskówkowa kreska bardziej kojarzy się z europejskim komiksem niezależnym niż opowieścią o Predatorach-psychopatach (patrz "Zła krew" w "Predator - 5th Anniversary vol. 2" ), co wbrew pozorom stanowi tylko atut tej miniserii.

"Predator - 5th Anniversary vol. 3" jest pod wieloma względami zaskakujący i bardziej różnorodny niż zawartość pierwszych dwóch tomów cyklu wypuszczonego z okazji 5-lecia Scream Comics. To na pewno zaleta, acz jeśli jeszcze nie czytaliście żadnego z tych omnibusów, to na waszym miejscu w pierwszej kolejności sięgnąłbym po wcześniejsze albumy. Niemniej, to wciąż zakup obowiązkowy dla fanów Predatora i jego uniwersum. Zwłaszcza że wydanie jest przepiękne – tym razem czerwono-srebrne.