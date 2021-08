Gliński ogłosił nową dotację dla niezależnych księgarni. Jedno zdanie zmienia wszystko

Co to oznacza w praktyce? Że jeśli jakaś niezależna księgarnia zdecyduje się na wzięcie udziału w programie, jej właściciele w okresie zbliżającej się kampanii wyborczej będą musieli bardzo pilnować, by nie wdawać się w politykę. Także podczas organizowanych przez siebie spotkań autorskich. Koniec z wywieszaniem plakatów Strajku Kobiet czy tęczowej flagi. Bo może być to odebrane jako niezgodne z regulaminem programu, który zakłada "nieangażowanie się beneficjenta bezpośrednio w politykę".