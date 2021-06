3 mln złotych dla narodowców Bąkiewicza. Fundusz Patriotyczny zasili Marsz Niepodległości i przeciwników Strajku Kobiet

To największa kwota przyznana w ramach Funduszu Patriotycznego. Choć w rejestrze stowarzyszeń widnieje nazwisko Bartosza Karamuza (członek władz Obozu Narodowo Radykalnego ABC), to właśnie Robert Bąkiewicz apelował, by wstępować do Straży, po tym jak na fali kobiecych strajków Jarosław Kaczyński wzywał do obrony Kościołów na antenie TVP.