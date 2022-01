Po otwarciu "biografii Kaczyńskiego" przeżyli szok. Jest komentarz sprawcy

Kilka dni temu w internecie zawrzało: powstała nowa biografia Jarosława Kaczyńskiego, która ma być zaskakująca, sensacyjna, a może nawet szokująca. Dla części osób obserwujących tę sprawę był to powód do snucia dywagacji i najróżniejszych przypuszczeń na temat autorstwa, zawartości i prawdziwych powodów powstania tej książki. Dla innych – sygnał do natychmiastowego złożenia zamówienia.