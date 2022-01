Książka o Jarosławie Kaczyńskim rozeszła się w ekspresowym tempie. Jest dodruk

"Dobre intencje, demokracja, kobiety – Pełna historia Jarosława Kaczyńskiego" to bez wątpienia jedna z najbardziej zagadkowych pozycji literackich ostatnich miesięcy. Póki co, nie ujawnili się ani jej autorzy, ani wydawnictwo, a książkę można kupić wyłącznie na popularnym portalu aukcyjnym. To jednak zdaje się nie zniechęcać czytelników.