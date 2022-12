Ostatnie spojrzenie - recenzja komiksu wyd. Kultura Gniewu

Bohaterem komiksu jest Doug, młody fotograf i student akademii sztuk pięknych. Kiedy go poznajemy, dochodzi do siebie po jakimś wypadku - ma ranę na głowie, jest znerwicowany i faszeruje się lekami. Wygląda też na to, że przed kimś się ukrywa. Na domiar złego dręczą go wariackie koszmary, w których przenosi się do świata inspirowanego przygodami Tintina.