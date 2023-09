Niewidzialni, tom 3 - recenzja komiksu wyd. Egmont

W trójce poznajemy też przeszłość Ragged Robin, co niestety prowadzi nas do wydarzeń stylem pisania przywodzącego poprzednie części - a więc przeładowanej narracji i bełkotliwej fabuły opartej na podróżach w czasie i retrospekcjach. Widać, że Morrison nie mógł długo wytrzymać, acz przy odrobinie samozaparcia jest to jeszcze do strawienia. Zwłaszcza, że za oprawę w większości odpowiada tu niezwykle utalentowany Paul Jimenez, który świetnie czuje ducha tej wariackiej opowieści.