Niewidzialni, tom 1 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Wprawdzie jest tu kilka świetnych fabularnych patentów, kilka ostrzejszych scen (w końcu to komiks dla dorosłych), a Morrison z wielką swobodą korzysta z dziedzictwa kulturowego. Raz cytuje Szekspira, innym razem odwołuje się do popkultury czy religii, a kiedy indziej wprowadza na karty postacie typu Byron, Beatlesi czy de Sade. Kłopot w tym, że erudycyjne popisy to nie wszystko.