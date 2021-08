"Niesamowity Szerlok Worms i niebieskie monstrum" - recenzja komiksu

Cała historia rozpoczyna się zaś wraz z pojawieniem się w biurze robaczego detektywa doktora Zwinki, będącego redaktorem naczelnym gazety "Jaszczurka Codzienna". W tej sprawie będzie on nie tylko zleceniodawcą, ale również wiernym towarzyszem Szerloka Wormsa w trakcie wspólnych, czasem naprawdę niebezpiecznych przygód. Zresztą trudno byłoby się spodziewać, że to śledztwo będzie proste, jeżeli porywaczem ma być wielkie, skrzydlate monstrum o ostrym dziobie, rogach i sześciu strasznych nogach! Skoro zaś wiadomo, że takie stworzenie w ogóle nie istnieje, to jasne jest, że kryje się tutaj jakaś tajemnica.