"Sherlock Holmes Society – 5. Grzechy syna": Wybór mniejszego zła [RECENZJA]

Trzeba przyznać, że niezwykle zaskakujący jest już początek albumu, gdzie jesteśmy świadkami zamachu z użyciem broni masowego rażenia, w wyniku którego w 1935 roku straciły życie miliony mieszkańców Birmingham. Okazuje się też, że odpowiedzialny jest za to Liam Holmes – syn znanego detektywa.

Przywódcy Imperium Brytyjskiego nie mają wątpliwości, że skoro uderzył on raz, to może zaatakować ponownie. W tych okolicznościach decydują się na radykalne działanie z wykorzystaniem dotychczas nielegalnej technologii podróży temporalnych.

Wkrótce potem obserwujemy z jednej strony przygotowania do wysłania w przeszłość agenta, który ma zabić Sherlocka Holmesa, a z drugiej podjętą przez Liama próbę zapobieżenia tej wyprawie. Kiedy jednak kapitanowi Johnsonowi udaje się przenieść do roku 1895, syn detektywa nie ma wyboru i w towarzystwie obdarzonego nadludzką siłą i wytrzymałością Ajschylosa podąża za królewskim wysłannikiem. Warto jeszcze dodać, że postać tego ostatniego okaże się jeszcze jednym popkulturowym nawiązaniem – tym razem do pewnej znanej powieści science fiction.