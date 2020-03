"Sherlock Holmes Society – 3. In nomine Dei": Czarne chmury nad Anglią [RECENZJA]

"In nomine Dei" spełni oczekiwania czytelników rozbudzone znakomitymi poprzednimi częściami "Sherlock Holmes Society". Słynny detektyw nie ustaje bowiem w wysiłkach, aby odkryć, kto stoi za wydarzeniami w Keelodge, a wszystko wskazuje na to, że od powodzenia jego śledztwa zależy bezpieczeństwo całej Wielkiej Brytanii.

Już na początku „In nomine Dei” możemy się przekonać, że ujęcie doktora Shelveya było zaledwie zwycięską potyczką w toczonej przez Sherlocka Holmesa wojnie z tajemniczymi siłami odpowiedzialnymi za pojawienie się zombie w Keelodge. Cóż z tego, że aresztowano człowieka odpowiedzialnego za pojawienie się w Londynie naśladowców Kuby Rozpruwacza, jeżeli to nie on był mózgiem operacji mającej doprowadzić do stworzenie śmiercionośnej mikstury.