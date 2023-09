"Nie rób tego drugi raz". Aktorka nie posłuchała. Małżeństwo z premierem zakończyło się w atmosferze skandalu

"Wiem - mówił Mitznerowi - że ostatnio dziewczyna żyła z pewnym oficerem. Zula mi go pokazała na ulicy. Fizycznie chłopczyna bez zarzutu. Mógł się podobać. Nawet bardzo. Właśnie z szynku wychodził, bo ona go podobno porzuciła. Widujesz się z nią przecież? Sprawdź, czy to się zgadza" - miał wydać dyrektywy Cyrankiewicz.