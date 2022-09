Najjaśniejszy dzień - recenzja komiksu wyd. Egmont

Miłośnicy twórczości Geoffa Johnsa, ceniący go przede wszystkim za rewolucję w świecie Zielonej Latarni, z pewnością od dawna zacierali ręce na "Najjaśniejszy dzień". W tym omnibusie zebrano bowiem zeszyty tworzące przełomową historię z uniwersum DC, będącą kontynuacją niemniej ważnej opowieści pt. "Green Lantern: Najczarniejsza noc". Tamten album ukazał się w Polsce w 2019 r., a zważywszy, że oryginalne wydanie "Najjaśniejszego dnia" ma już ponad dekadę (zeszyty ukazywały się od maja 2010 do maja 2011), to polscy fani musieli czekać wyjątkowo długo na dalszy ciąg "sagi Johnsa".