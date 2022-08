Książki są za drogie? Niektórzy są innego zdania

Rekordowa inflacja dała Polakom mocno po kieszeni. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości sytuacja miała się poprawić. Dotyczy to nie tylko kosztów żywności, energii czy usług, ale także książek. Wydawcy nie ukrywają, że muszą przenosić część dodatkowych kosztów na klientów, ale argumentują, że kupowanie książek nadal będzie "opłacalne".