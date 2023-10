Mroczne opowieści - recenzja komiksu wyd. Elemental

Do tego grona bezsprzecznie należy Alfonso Font - rocznik ‘46, Katalończyk, rysownik i scenarzysta, legenda hiszpańskiej sceny. Pierwszy jego komiks Elemental wypuścił w 2018 r. Były to "Opowieści o niedoskonałej przyszłości", zbiór shortów sci-fi, w którym jak w soczewce skupiają się najważniejsze wyróżniki jego twórczości - doskonała anatomiczna kreska, przewrotny humor i skłonność do publicystycznego komentarza, polegającego na krytyce totalitaryzmów, biurokracji czy konsumpcjonizmu.