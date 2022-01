Clarke & Kubrick. Wydanie zbiorcze - recenzja komiksu wydawnictwa Elemental

Wydany właśnie przez Elemental "Clarke & Kubrick. Wydanie zbiorcze" to 186-stronicowym album, w którym znajdziecie wszystkie pozostałe historie z udziałem pechowego duetu. Pechowego, bo przyjaciele notorycznie pakują się w coraz to nowe tarapaty z udziałem przedstawicieli innych cywilizacji, robotów, naukowców czy rządowych korporacji. Ba, w jednym z opowiadań przenoszą się nawet w czasie i spotykają Leonarda Da Vinci, doprowadzając go do szewskiej pasji.