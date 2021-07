Matka Wiśniewskiego była w areszcie. Strażnicy śpiewali jej Ich Troje

Kobieta żyła na 17 metrach w ruderze. A jej życie ograniczało się do ciągłych libacji alkoholowych i problemów, jak na nie zdobyć fundusze. "Pewnego dnia znowu przyszli znajomi Janusza, chyba z siedem osób. Zanosiło się na niezłą popijawkę. - Dawajcie, kto co ma - wołał jeden z kumpli. Składkowe robimy. trzeba się napić" - wspomina. Jednak nikt z nich groszem nie śmierdział, a wtedy Bogdan, jeden z uczestników "imprezy" zadeklarował, że on to załatwi. Wrócił dopiero po dłuższej nieobecności i oznajmił, że poszedł pożyczyć pieniądze od nowego sąsiada.