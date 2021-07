Dramat matki Wiśniewskiego. "Uważałam, że bicie jest normalne"

Długi rosły i robiło się "coraz biedniej". Partner Wiśniewskiej zaczął zbierać złom. "Za to, co udało mu się uzbierać, kupował do wypicia coś, co było coraz podlejsze. Jak wódka mogła kosztować pięć złotych za litr?" - pyta retorycznie matka Michała Wiśniewskiego, która przyznaje, że w tamtym czasie "upijała się trzy razy dziennie i trzy razy trzeźwiała" i dużo kłóciła. "Głównie o brak pieniędzy, o to, skąd je wziąć, kto ma zarobić".