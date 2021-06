Spowiedź matki Wiśniewskiego. Ujawnia wstrząsające historie

Grażyna Wiśniewska nie wiedziała, że jej syn został gwiazdorem. Zapytacie, jak to możliwe? Matka Michała Wiśniewskiego ma na to prostą odpowiedź. "Głównie dlatego, że piłam. Kiedy człowiek chleje na umór, to ma własny świat, który bardzo się różni od tego rzeczywistego" – pisze w biograficznej książce "Dziewczynka z kieliszkami", która jest jej pierwszą od wielu lat szansą na to, by samej opowiedzieć o swoim życiu i tragediach, jakich doświadczyła.