"Mama Smerfetka": Na przekór stereotypom [RECENZJA]

Smerfetka może na szczęście liczyć na wsparcie ze strony Papy Smerfa. Aby mogła przekonać Smerfy, że nadaje się ona do czegoś więcej niż tylko prasowanie czy pieczenie ciasteczek, Papa ogłasza, że wybiera się w odwiedziny do czarodzieja Omnibusa, a w tym czasie to właśnie Smerfetka ma go zastąpić. Przekonamy się, że początkowo ta decyzja nie zostanie najlepiej przyjęta przez mieszkańców wioski, a główna bohaterka też nie od razu właściwie się odnajdzie w nowej roli.