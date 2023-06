Krakowski teatr broni swojego dyrektora. "Może oni mają czołgi, ale po naszej stronie są widzowie"

- Doskonale wiemy, co oznacza zmiana dyrekcji, przeżyliśmy to siedem lat temu - wspomina Sianko. - Pierwsze dwa lata to był koszmar: zmiana kierunku, repertuaru, publiczności. Chaos i mnóstwo pracy. Dyrektor Głuchowski okazał się kapitanem, który po mistrzowsku przeprowadził okręt naszego teatru przez zmianę kursu i wszystkie rafy. Nie chcemy go zmieniać teraz, kiedy - za sprawa jego wysiłków - wypłynęłyśmy na otwarte morze i pędzimy do przodu na pełnych żaglach. Pomijając to wszystko, mogę z doświadczenia zapewnić marszałka, że kolejna zmiana oznaczać będzie duże straty: dla teatru, dla władz, dla publiczności, dla wszystkich.