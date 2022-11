"1989". Jest Wałęsa, nie ma Kaczyńskiego. Rapując, opowiadają o "Solidarności"

Nawet neon tańczy

Poczyniłem w czasie spektaklu w Szekspirowskim w Gdańsku pewne notatki operacyjne i tu je ujawniam. Otóż młodzi ludzie zatańczyli i zaśpiewali o "Solidarności" głównie w rytmie hiphopowym, w takt tych - jakby to powiedział prof. Wojciech Roszkowski - "murzyńskich" bitów. To język szybki, frapujący, a gdy trzeba wulgarny, ale pozwalający tchnąć nowe życie w ten wąsaty, solidarnościowy skansen. Mamy tu b-boyów, którzy potrafią jednocześnie tańczyć break dance, rapować i do tego opowiadać dramatyczne historie. To się nuci pod wąsem, do tego się tupie, to wpada w ucho. Tu gra nawet świetna scenografia - migając neonem z napisem "Mięso".