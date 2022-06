Kompleks mesjasza. Putin na czele krucjaty religijnej z Zachodem

- Dla nas specjalna operacja wojskowa jest tylko pierwszym aktem, wstępem. To nie tylko wojna ekonomiczna i wojna informacyjna, ta wojna dotyczy naszej wiary. Chodzi o nasze prawo jako ludzi do wiary w to, w co chcemy wierzyć, do kochania tych, których chcemy kochać, i do życia tak, jak chcieliby nasi przodkowie, na naszej ziemi i zgodnie z prawem pierworodztwa.