"Kajko i Kokosz: Zaćmienie o zmierzchu": Złodziejka serc [RECENZJA]

Trzeba więc przyznać, że autorzy przygotowali w tym albumie naprawdę mnóstwo atrakcji dla czytelników, którzy niemal co chwilę są nie tylko prowokowani do gromkiego śmiechu, ale również zaskakiwani niespodziewanymi zwrotami akcji. Nie da się też ukryć, że wydarzenie toczą się w znacznie szybszym tempie niż w oryginalnych komiksach Janusza Christy, ale to akurat może chyba przypaść do gustu młodszym fanom przygód Kajka i Kokosza.